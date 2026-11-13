Detuvieron a un segundo sospechoso de la persecución que comenzó en Bahía Blanca

Un joven de 22 años, domiciliado en la provincia de Córdoba, fue detenido durante la madrugada de este viernes en el kilómetro 725 de la Ruta Nacional 3, cerca de Médanos. Está sospechado de participar en la persecución policial que comenzó el jueves por la tarde en Bahía Blanca.

Según informó la Policía, el procedimiento se concretó alrededor de las 0.30, luego de un operativo de búsqueda desplegado en el distrito de Villarino.

El joven era buscado desde que escapó junto a otro hombre a bordo de un Peugeot 308 bordó, vehículo presuntamente vinculado con al menos tres robos en viviendas del barrio Patagonia.

La persecución se inició cuando efectivos policiales intentaron interceptar el automóvil en Bahía Blanca. Durante la fuga, los ocupantes atropellaron a un motociclista en Santa Fe y Donado, quien sufrió lesiones leves.

El recorrido continuó hacia Villarino, donde el vehículo sufrió la rotura de un neumático delantero y terminó fuera de la calzada, en inmediaciones del paraje La Mascota. Sus ocupantes escaparon a pie por los campos.

Con esta detención, ya son dos los sospechosos arrestados en el marco de la investigación. (Info Villarino)