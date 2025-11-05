La Copa Argentina busca su campeón inédito

Desde las 21.10 en el estadio de Instituto de Córdoba, Argentinos e Independiente Rivadavia de Mendoza se miden para definir el campeón de la Copa Argentina, que además de la gloria y dinero otorgará un boleto para disputar la próxima Copa Libertadores.

Mendoza estará en vilo esta noche porque un equipo de la Provincia buscará levantar por primera vez un trofeo de un campeonato superior de la AFA, como es la Copa Argentina.

“Es el partido más importante de la historia del club”, destacó el entrenador Alfredo Berti.

Argentinos, por su parte, irá por su sexta estrella de la historia e intentará quebrar una sequía de 15 años sin títulos. El dato es que nunca levantó la Copa Argentina.

Se jugará con VAR y, si el juego culmina en empate, se definirá en los penales.