Mañana habrá cortes de calzada en la ciudad por obras de reencarpetado
El municipio de Bahía Blanca anunció que mañana se realizarán cortes de calzada en distintos puntos de la ciudad por obras de reencarpetado.
– Caronti, entre Zapiola y avenida Alem: durante 24 horas.
– Drago, entre Luiggi y Pedro Pico: durante 24 horas.
– España, entre Thompson e Italia: de 8 a 16.
Debido al corte en calle España, de 8 a 16, la línea 500 circulará en sentido Sesquicentenario- Saladero por España, Saavedra y 25 de Mayo. La línea 502 (Floresta a Villa Rosas) por Darregueira, Undiano, Italia y recorrido usual.
Además, mañana, de 8 a 16, se producirá el cierre de Rafael Obligado y Schiaffino por obra de pavimentación.
