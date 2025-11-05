A las 10 de la mañana cortan la luz en dos sectores de Bahía Blanca
La empresa EDES anunció que hoy realizará cortes de energía en algunos sectores de Bahía Blanca.
Dos de las interrupciones serán de:
– de 10 a 14 en el cuadrante comprendido por las calles Bouchard, Los Sauces, Rawson, Los Tamariscos.
– de 10 a 13 en el cuadrante comprendido por las calles Alsina, Sarmiento, Corrientes, Tres de Febrero.
Los trabajos serán reprogramados en caso de producirse condiciones climáticas adversas.
