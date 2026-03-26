A las 8:30 cortan la energía en dos sectores de Bahía Blanca

La empresa EDES anunció que hoy realizará cortes de energía en dos sectores de Bahía Blanca.

Las interrupciones serán en:

– de 8:30 a 12:30 en el cuadrante comprendido por las calles Chacabuco, Cramer, Rastreador Fournier, San Lorenzo;

– de 8:30 a 15:30hs, afecta al cuadrante comprendido por las calles Florida, Rega Molina, Peñaloza, Pigüé.

Los trabajos pueden implicar la interrupción del servicio para que el personal trabaje en condiciones seguras y serán reprogramados en caso de producirse condiciones climáticas adversas.