jueves, marzo 26, 2026
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A las 8:30 cortan la energía en dos sectores de Bahía Blanca

De La Bahía Noticias

La empresa EDES anunció que hoy realizará cortes de energía en dos sectores de Bahía Blanca.

Las interrupciones serán en:

– de 8:30 a 12:30 en el cuadrante comprendido por las calles Chacabuco, Cramer, Rastreador Fournier, San Lorenzo;

– de 8:30 a 15:30hs, afecta al cuadrante comprendido por las calles Florida, Rega Molina, Peñaloza, Pigüé.

Los trabajos pueden implicar la interrupción del servicio para que el personal trabaje en condiciones seguras y serán reprogramados en caso de producirse condiciones climáticas adversas.

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