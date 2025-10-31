A las 9 de la mañana cortan la energía en un sector de Bahía Blanca

La empresa EDES anunció cortes de energía para este viernes en dos sectores de Bahía Blanca.

Una de las interrupciones será de 9 a 13 en el cuadrante de las calles Punta Alta, Rivadavia, Cramer, Sócrates.

OTRO CORTE DE ENERGÍA

En tanto, de 8:30 a 12:30, un corte afectará el cuadrante comprendido por las calles Piedrabuena, avenida Arias, Ecuador, Rosas.

Los trabajos serán reprogramados en caso de producirse condiciones climáticas adversas.