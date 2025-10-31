viernes, octubre 31, 2025
Locales

A las 9 de la mañana cortan la energía en un sector de Bahía Blanca

De La Bahía Noticias

La empresa EDES anunció cortes de energía para este viernes en dos sectores de Bahía Blanca.

Una de las interrupciones será de 9 a 13 en el cuadrante de las calles Punta Alta, Rivadavia, Cramer, Sócrates.

OTRO CORTE DE ENERGÍA

En tanto, de 8:30 a 12:30, un corte afectará el cuadrante comprendido por las calles Piedrabuena, avenida Arias, Ecuador, Rosas.

Los trabajos serán reprogramados en caso de producirse condiciones climáticas adversas.

Comentarios

You May Also Like

Hospitalizan a un motociclista que sufrió heridas en un choque

De La Bahía Noticias

Mueren dos bahienses en un accidente que se produjo en la ruta 228

De La Bahía Noticias

Más de 33 mil personas utilizaron la plataforma Desde Casa en su primera semana de funcionamiento

De La Bahía Noticias