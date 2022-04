A los 93 años falleció la actriz Liz Sheridan

Liz Sheridan, la veterana actriz más conocida por interpretar a la madre de Jerry Seinfeld en Seinfeld, que también participó en ALF y apareció en varios espectáculos de Broadway, murió el viernes 15 de abril en Nueva York. Tenía 93 años.

Su amiga de toda la vida y representante, Amanda Hendon, dijo a Deadline que Sheridan murió durante la noche por causas naturales

La muerte de Sheridan fue precedida dos semanas antes por la de Estelle Harris, que interpretó a la madre de George Costanza en Seinfeld. Harris falleció a los 93 años el 2 de abril.

Liz Sheridan fue la última de los “padres” superviviente de Seinfeld. Jerry Stiller, que interpretaba a Frank Costanza, murió en 2020. Barney Martin, que interpretó al marido de Sheridan en la pantalla, Morty Seinfeld, murió en 2005.

Quién fue Liz Sheridan

Nacida el 10 de abril de 1929 en Rye, Nueva York, Liz Sheridan comenzó su carrera en la pantalla con participaciones en series como Kojak, La sombra blanca y Gimme a Break! y tuvo pequeños papeles en los largometrajes Star 80 y Jekyll & Hyde: Together Again. Siguió actuando como invitada en televisión durante la década de 1980 en series populares como One Day at a Time, Three’s a Crowd, Three’s a Crowd, The A-Team, Newhart, Remington Steele y Moonlighting antes de conseguir su papel recurrente como la excéntrica y espía Raquel en ALF.

Sheridan ya era una veterana actriz de cine y televisión cuando fue elegida para interpretar a la malhumorada vecina Raquel Ochmonek en la serie ALF de la NBC, en la que apareció en unas tres docenas de episodios entre 1986 y 1990.

Poco después, consiguió el papel de Helen Seinfeld, la madre adoradora, protectora y ocasionalmente desconcertada del Jerry de Jerry Seinfeld. Apareció en unos 20 episodios, desde “The Stakeout” al principio de la segunda temporada hasta el final de 1998.

Durante el rodaje de Seinfeld, Sheridan puso la voz a la señora Stillman en la comedia animada Life with Louie, de 1994 a 1998, protagonizada por Louie Anderson. También actuó en Broadway, por ejemplo, junto a Christopher Lloyd y una joven Meryl Streep en el musical Happy End de 1977.

Sheridan escribió un libro sobre su relación romántica con James Dean en los años 50. Publicado en el año 2000, Dizzy and Jimmy relata su relación amorosa desde que la bailarina de Nueva York conoció al granjero de Indiana de 21 años que había llegado a Nueva York a través de Hollywood.

Todo eso la llevaría a su papel característico en Seinfeld, que se convirtió en la comedia de situación más popular de la década de 1990 y sigue siendo popular en las reposiciones. Su personaje de Helen Seinfeld era el prototipo de madre adoradora, y cuando se enteró de que el “loco” Joe Devola iba “detrás” de su querido hijo en el episodio de 1992 “La cartera”, se mostró incrédula de que hubiera alguien a quien no le gustara Jerry.

Seinfeld debutó en la NBC como un reemplazo de verano titulado The Seinfeld Chronicles en julio de 1989, cuando la comedia de stand-up estaba de moda y los cómicos estaban consiguiendo comedias. A partir de ahí, el “programa de la nada” tuvo una ardua tarea, pero en la primavera siguiente consiguió el espacio de los jueves de las 9:30, después de “Cheers”. La popularidad de la serie aumentó con cada temporada siguiente, y finalmente entró en el Top 25 de la clasificación Neilsen en 1992-93, después de la finalización de Cheers. Se situó en el número 1 o 2 durante el resto de sus ocho temporadas, que terminaron en 1998.

Sheridan continuó trabajando en el cine y la televisión durante la década de 2000, con papeles en películas como Now You Know, Closing the Deal y Play the Game, y como invitada en series de televisión como Numbers y American Dad.

A Liz Sheridan le sobreviven su hija y su yerno. (Exitoina)

