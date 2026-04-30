Adiós al metal: YPF Artigas lanza en la ciudad las nuevas garrafas plásticas y reciclables

Llegan las garrafas de plástico a Bahía Blanca. Sobre esto habló con ContraReloj por De La Bahía Mario Brandizzi, titular de la distribuidora oficial YPF Artigas, quienes serán los encargados oficiales de la comercialización de las mismas.

“Somos proveedores del Plan Calor y, en ese marco, vamos a lanzar las primeras de estas garrafas reciclables y sustentables al 100%, que son más bonitas y tienen la posibilidad de ver cuando el producto se termina”, señaló.

Además, mencionó que esta herramienta en Europa ya se usa y es un avance importante su llegada a nuestra ciudad, agregando que el producto estará también disponible para la venta.

Sobre su comercialización, afirmó que este nuevo modelo es un poco más barato y que la única diferencia es que solo será intercambiable con envases plásticos en YPF Gas, a diferencia del envase actual que se puede comercializar en otras marcas.

Brandizzi señaló que el precio de la recarga será el mismo que el actual.