Agüero durísimo con la dirigencia de Independiente: “No hagan campaña conmigo, no me molesten”

El ex futbolista Sergio “Kun” Agüero les envió un durísimo mensaje a los dirigentes de Independiente al pedirles que “no hagan campaña” con él y que no lo “molesten”, a la vez que aclaró que desde que se fue de la entidad de Avellaneda “nunca” habló “con nadie” del club.

“Esto va para todos los hinchas de Independiente. No crean nada de lo que dicen, la verdad que han levantado algunos medios carlonchos, que están diciendo que yo en junio arrancaría a entrenar en Independiente y no sé que mierda”, comenzó expresando Agüero.

En uno de sus directos por la plataforma Twitch, agregó: “Le pido a la gente que está en el club que no hagan campaña conmigo. Posta les digo. No hagan campaña conmigo, no me molesten, por favor se los pido”.

“Yo no hablé con nadie del club… como siempre. Ahora lo puedo decir y digo las cosas como son. Yo nunca hablé con nadie del club desde que me fui. Nadie”, manifestó Agüero visiblemente enojado ante los rumores sobre la chance de volver del retiro para jugar en el conjunto de Avellaneda.

Asimismo continuó: “Con ese chamuyo de que no tienen mi teléfono o de que no me quieren molestar supuestamente… Lo único que les falta es que hagan campaña conmigo. No me rompan las pelotas. No hagan campaña conmigo porque yo no molesto para nada a nadie. No me rompan los huevos”. (NA).

