Alarma de los bomberos forestales ante el avance de los incendios en Estados Unidos
El jefe del Servicio Forestal de Estados Unidos aseguró en julio ante el Congreso que la fuerza estaba completa para responder a los incendios, pero la realidad en el terreno es otra.
Un reporte del medio Grist, basado en testimonios de bomberos, expuso que cientos de pedidos de recursos no encontraron respuesta y que varias cuadrillas operan con equipos reducidos.
La crisis se debe a una combinación de salarios bajos, desgaste y pérdida de personal.
Entre 2021 y 2024, el organismo perdió casi la mitad de sus empleados permanentes.
Muchos bomberos superaron las 1.000 horas extra el año pasado, lo que equivale a casi cinco meses adicionales de trabajo.
La escasez de personal también afecta los cargos de conducción y limita el uso de recursos disponibles en incendios de gran escala.