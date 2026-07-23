Alejandro Garnacho jugará en el Aston Villa

El Aston Villa y el Chelsea cerraron este jueves un acuerdo para la cesión del argentino Alejandro Garnacho al conjunto de Birmingham durante la temporada 2026-27, según informó el club de Villa Park.

“Estoy muy feliz de estar aquí. No veo la hora de empezar a jugar. Es un club importante que está creciendo muy rápido, así que estoy deseando empezar”, declaró Garnacho en su primera entrevista con VillaTV, en la que mostró su ilusión por iniciar esta nueva etapa.

El internacional argentino aseguró que llega al Aston Villa que entrena el español Unai Emery con el objetivo de recuperar su mejor nivel y ayudar al equipo. “Quiero estar en mi mejor versión, trabajar duro cada día y dar lo mejor de mí para el club y para los aficionados”, afirmó Garnacho.

El extremo de 22 años, aterriza en el conjunto inglés tras una temporada en el Chelsea, equipo al que se incorporó el pasado verano procedente del Manchester United. En Stramford Bridge disputó 43 encuentros oficiales, en los que anotó ocho goles y repartió cuatro asistencias.

Formado en las categoría inferiores del Atlético de Madrid y del Manchester United, acumula experiencia en la Premier League y ha sido internacional absoluto con Argentina, selección con la que ha formado parte de varias convocatorias en los últimos años. (EFE)