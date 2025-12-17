Anuncian cortes de energía en tres sectores de Bahía Blanca para este miércoles 17 de diciembre

La empresa distribuidora EDES informó que continúa ejecutando su plan de obras y mantenimiento con el objetivo de mejorar la calidad del servicio eléctrico en la comunidad.

En ese marco, anunció que el miércoles 17 de diciembre se llevarán a cabo trabajos en redes de media y baja tensión en distintos sectores de Bahía Blanca, los cuales podrían implicar interrupciones temporales del suministro eléctrico, necesarias para que el personal pueda operar en condiciones seguras.

Los cortes programados serán los siguientes:

De 8 a 10 horas: cuadrante comprendido por la avenida Alem, Alsina, Alvarado y Rodríguez.

De 8 a 10 horas: cuadrante comprendido por Panamá, 1º de Mayo, Nicaragua y Alberti.

De 10 a 12 horas: cuadrante comprendido por Cabo Farina, Berutti, Lobianco y Chile.

Desde EDES aclararon que, en caso de registrarse condiciones climáticas adversas, los trabajos serán reprogramados para una nueva fecha.