Así empezó La Voz Argentina

La Voz Argentina volvió a la pantalla de Telefe después de tres años. El programa, que busca talentos musicales, había tenido dos exitosas temporadas en 2012 y 2018.

Conducido nuevamente por Marley, recuperó a sus históricos coaches: Soledad y Ricardo Montaner; y sumó a tres nuevos integrantes: Lali Espósito, Mau y Ricky.

El formato de la primera instancia se mantiene de la misma manera que en las ediciones anteriores de La Voz Argentina: los participantes cantan mientras los coaches están de espaldas. En caso de que les guste, presionan el botón rojo para incorporarlos a su equipo.

Los participantes llegan de diferentes provincias del país, cada uno con sus emotivas historias que logran cautivar al público y elegir programa tras programa a sus favoritos.

Alex Freidig, de 29 años, trabajador molinero de Huanguelén, provincia de Buenos Aires fue el primero en cantar con “Rayando el sol”, de Maná. Formará parte del equipo de Soledad.

Sol Llovet, de 24 años, oriunda de Bariloche, cantó “When We Were Young”, de Adele y eligió a Lali Espósito como coach.

Joaquín Rey, de 23 años, es oriundo de Ushuaia pero vive en Buenos Aires y cantó “Tu amor”, el tema de Charly García y Pedro Aznar. Sin embargo, no fue elegido por ningún coach.

Pilar Franzotti, de 24 años, llegó desde Resistencia, Chaco, y cantó “Brindis”, de Soledad pero eligió a Montaner padre.

Luz Gaggi, de La Plata, con 18 años cantó “One and Only” de Adele y eligió a Ricky Montaner.

Kamala Martínez, de 24 años, cantó “Di mi nombre”, de Rosalía, pero ningún coach giró su butaca.

Santiago Borda, entrerriano de 19 años, presentó “Cien años”, de Abel Pintos, y eligió a Lali.

