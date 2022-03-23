Así se jugará la 1° fecha del Federal A
Con el cambio de día confirmado por pedido de Aprevide del partido de Olimpo, este miércoles se conocieron los detalles sobre la 1° fecha del Federal A.
SABADO 26-3
OLIMPO vs *CIRCULO DEPORTIVO 26/03/2022 16:00 AMICONI BRUNO SALTO VIGLIETI CARLOS SALTO DOUSSOUK KARIM CHASCOMUS NARDELLI MARTIN LUJAN
CAMIONEROS LUJAN vs *J .U. UNIVERSITARIO 26/03/2022 16:00 TESTA DERIO BAHIA BLANCA ANDREIS LAUTARO BAHIA BLANCA LEGUIZAMON PABLO RIO COLORADO DESTEFANO PATRICIO SALADILLO
DOMINGO 27-3
CIUDAD DE BOLIVAR vs *SANSINENA 27/03/2022 15:30 GIL JOAQUIN SAN PEDRO YACANTE GUILLERMO LUJAN BADANO JOAQUIN SALADILLO LIUZZI MARCOS AYACUCHO
INDEPENDIENTE (CHI) vs ARGENTINO P 27/03/2022 16:00 DIAZ JOSE LUIS VILLA MERCEDES FLORES ROIG JUAN TILISARAO OJEDA FEDERICO VILLA MERCEDES NOGUERA MATIAS SAN LUIS
VILLA MITRE vs *HURACAN L.HERAS 27/03/2022 16:30 JULIO LUCIANO EZEQUIEL CIPOLLETTI ESCOBAR GONZALO CIPOLLETTI ORELLANA JOSE LUIS CNEL VIDAL ROJAS MARTINEZ PABLO MAR DEL PLATA
ESTUDIANTES S.LUIS vs LINIERS 27/03/2022 17:00 REKERS FERNANDO CORDOBA ORTIZ LUIS SGO DEL ESTERO SAYAGO JORGE SGO DEL ESTERO MAGUNA EMILIO SGO DEL ESTERO
SP. DESAMPARADOS vs *FFCC OESTE G.P 27/03/2022 17:00 MARTINEZ LUIS SAN RAFAEL MARQUES SEBASTIAN MENDOZA ARAYA ADRIEL MENDOZA ARAUJO GABRIEL MENDOZA
CIPOLLETTI vs *PEÑAROL SAN JUAN 27/03/2022 18:00 MARCOS FERNANDO BAHIA BLANCA GOROSITO LEOPOLDO RIO COLORADO HOURTICOLOU MARCOS CNEL DORREGO IBARNEGARAY NICOLAS CDO RIVADAVIA
Libre – *SOL DE MAYO