miércoles, marzo 23, 2022

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Así se jugará la 1° fecha del Federal A

Gerardo Lorenzo

Con el cambio de día confirmado por pedido de Aprevide del partido de Olimpo, este miércoles se conocieron los detalles sobre la 1° fecha del Federal A.

SABADO 26-3

OLIMPO vs *CIRCULO DEPORTIVO 26/03/2022 16:00 AMICONI BRUNO SALTO VIGLIETI CARLOS SALTO DOUSSOUK KARIM CHASCOMUS NARDELLI MARTIN LUJAN

CAMIONEROS LUJAN vs *J .U. UNIVERSITARIO 26/03/2022 16:00 TESTA DERIO BAHIA BLANCA ANDREIS LAUTARO BAHIA BLANCA LEGUIZAMON PABLO RIO COLORADO DESTEFANO PATRICIO SALADILLO

DOMINGO 27-3

CIUDAD DE BOLIVAR vs *SANSINENA 27/03/2022 15:30 GIL JOAQUIN SAN PEDRO YACANTE GUILLERMO LUJAN BADANO JOAQUIN SALADILLO LIUZZI MARCOS AYACUCHO

INDEPENDIENTE (CHI) vs ARGENTINO P 27/03/2022 16:00 DIAZ JOSE LUIS VILLA MERCEDES FLORES ROIG JUAN TILISARAO OJEDA FEDERICO VILLA MERCEDES NOGUERA MATIAS SAN LUIS

VILLA MITRE vs *HURACAN L.HERAS 27/03/2022 16:30 JULIO LUCIANO EZEQUIEL CIPOLLETTI ESCOBAR GONZALO CIPOLLETTI ORELLANA JOSE LUIS CNEL VIDAL ROJAS MARTINEZ PABLO MAR DEL PLATA

ESTUDIANTES S.LUIS vs LINIERS 27/03/2022 17:00 REKERS FERNANDO CORDOBA ORTIZ LUIS SGO DEL ESTERO SAYAGO JORGE SGO DEL ESTERO MAGUNA EMILIO SGO DEL ESTERO

SP. DESAMPARADOS vs *FFCC OESTE G.P 27/03/2022 17:00 MARTINEZ LUIS SAN RAFAEL MARQUES SEBASTIAN MENDOZA ARAYA ADRIEL MENDOZA ARAUJO GABRIEL MENDOZA

CIPOLLETTI vs *PEÑAROL SAN JUAN 27/03/2022 18:00 MARCOS FERNANDO BAHIA BLANCA GOROSITO LEOPOLDO RIO COLORADO HOURTICOLOU MARCOS CNEL DORREGO IBARNEGARAY NICOLAS CDO RIVADAVIA

Libre – *SOL DE MAYO

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