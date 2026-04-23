Asociaciones de periodistas repudian bloqueo de acceso a la Casa Rosada

El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBa) repudiaron este jueves la decisión del Gobierno de Javier Milei de bloquear el acceso de los periodistas acreditados a la Casa Rosada y denunciaron un ataque contra la prensa.

Ambas entidades expresaron un fuerte rechazo a la decisión del Gobierno de deshabilitar el registro de huellas dactilares que permitía a unos 60 periodistas de distintos medios acceder a la Casa Rosada, aludiendo motivos de “seguridad nacional” tras la difusión de imágenes del interior del edificio por parte del canal TN.

FOPEA consideró que se trata de “una medida de extrema gravedad institucional, ya que altera las condiciones básicas para la cobertura periodística del principal ámbito de funcionamiento del Poder Ejecutivo Nacional”.

“Esta decisión no solo afecta el ejercicio del periodismo, sino que impacta directamente en el derecho de la ciudadanía a acceder a información sobre los actos de Gobierno. En los hechos, implica limitar la posibilidad de que la sociedad conozca, comprenda y controle la actividad de sus gobernantes”, añadió en un comunicado.

Además, subrayó que el bloqueo del ingreso de los periodistas y la denuncia judicial presentada por el Gobierno contra el equipo de TN que difundió las imágenes “no se corresponden con los principios que deben regir en un sistema democrático y generan un efecto que excede ampliamente el caso invocado como fundamento”.

SiPreBa, por su parte, señaló se trata de un “acto de censura” y lo enmarcó en “la escalada de abusos de poder de parte de Javier Milei, quien no solo insulta, difama y hostiga a periodistas y trabajadores de prensa que realizan su trabajo, sino que presiona por despidos, como es de conocimiento público”.

“Todo apunta a generar un clima hostil hacia la prensa para que deje de contar lo que pasa”, añadió el sindicato a través de X, y aseguró que la persecución contra periodistas busca desprestigiar a la prensa “con el fin último de debilitar la libertad de expresión, en medio de los casos de corrupción y el agravamiento de la crisis económica”.

En paralelo con los mensajes de repudio ante la decisión de impedir el acceso a los acreditados en la Casa Rosada, Milei compartió a través de X publicaciones de comunicadores afines apoyando la decisión, y añadió “NOL$ALP”, sigla que significa “no odiamos lo suficiente a los periodistas”. (EFE)