ATE se suma a la marcha universitaria

ATE anunció su adhesión a la jornada nacional de protesta del sector educativo prevista para este 12 de mayo, en defensa de la universidad pública y los derechos de los trabajadores.

La medida incluirá cese de tareas y retiro de los lugares de trabajo, además de la participación en la cuarta Marcha Federal Universitaria.

La convocatoria comenzará al mediodía y, según se informó, se entregará constancia de asistencia una vez finalizada la movilización.

Desde el gremio señalaron que la protesta busca defender la educación pública, el trabajo y la soberanía nacional.