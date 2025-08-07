Avanza el plan de repavimentación: se conocieron las ofertas para otras 72 cuadras en distintos barrios de Bahía Blanca

El Municipio de Bahía Blanca avanza con su plan de repavimentación urbana, que se ejecuta con financiamiento del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. En este marco, se conocieron las ofertas económicas para una nueva etapa que contempla la mejora de 72 cuadras distribuidas en diferentes zonas de la ciudad.

Estas calles se suman a las 64 ya adjudicadas anteriormente, lo que representa una de las intervenciones más importantes en materia de infraestructura vial en los últimos años.

Las obras están organizadas en ocho etapas independientes, lo que permite distribuir el trabajo entre distintas empresas y avanzar en simultáneo. En esta segunda mitad del proyecto, correspondiente a las etapas 5 a 8, se presentaron propuestas por parte de las firmas Ingeniería y Arquitectura, Carreteras 2000 y Rimsol.

Etapa 5

La oferta más competitiva fue presentada por Ingeniería y Arquitectura, con un monto de $470,9 millones para la intervención de 20 cuadras, entre ellas:

Martín Rodríguez (entre Estomba y Vieytes)

Cuyo (entre Ayacucho y Zelarrayán)

Ombú (entre Viamonte y Terrada)

Panamá (entre San Juan y Primera Junta)

Maldonado (entre Don Bosco y Líbano)

Charlone (entre Castelli y Viamonte y entre Vieytes y Güemes)

Colombia (entre Ayacucho y Estomba)

Paraguay (entre Alem y 12 de Octubre)

Roca (entre Tucumán y Almafuerte)

9 de Julio (entre Inglaterra y Brasil)

Etapa 6

La misma empresa propuso $527,7 millones, para intervenir en las siguientes calles:

Rodríguez (entre Estomba y Zelarrayán, y entre Alvarado y 12 de Octubre)

Donado (entre Chiclana y Brown)

Chiclana (entre avenida Colón y San Luis)

El plazo de obra estimado es de 45 días desde el inicio de tareas.

Etapa 7

Carreteras 2000 presentó la oferta más baja, de $475,8 millones. En esta etapa se repavimentarán 16 cuadras, entre ellas:

Alsina (entre Zeballos y Corrientes y entre Napostá y vías del ferrocarril)

Haití (entre Las Heras y Belgrano)

San Martín (entre Yrigoyen y Brandsen)

Mitre (entre Perú y Santiago del Estero)

España (entre Brown e Italia)

También se reconstruirá la bocacalle de Pedro Pico e Italia, y la rotonda de Cerrito y 19 de Mayo.

Etapa 8

Finalmente, la empresa Rimsol ofertó $540,2 millones para trabajar sobre 21 cuadras y seis bocacalles, incluyendo:

Donado (entre Falcón y Emilio Rosas)

Granada (entre Donado y Av. Colón)

Montevideo (entre Brown y Beruti)

Misiones (entre Beruti y Saavedra)

25 de Mayo (entre Granada y Tierra del Fuego, y entre Brickman y las vías del ferrocarril)

Una inversión estratégica en contexto crítico

En total, el plan completo en el marco con la provincia, demandará una inversión de $4 mil millones.

A pesar del contexto, el Municipio logró avanzar con este programa gracias al acompañamiento del Gobierno provincial y la participación activa de cuatro empresas locales, fortaleciendo la economía de la ciudad y garantizando la ejecución de obras clave para la comunidad.