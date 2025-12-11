Avanzan las obras de la defensa costera en Pehuen Co

El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos avanza con un conjunto de obras hidráulicas estructurales destinadas a mitigar el impacto de la erosión costera, que genera un retroceso de la costa marítima y puede provocar inundaciones urbanas por el aumento del nivel del mar; así como también para la contención de desbordes de ríos y lagos.

En ese sentido, en la localidad de Pehuen Co se está trabajando en la construcción de una defensa enrocada al pie de la duna y un relleno artificial de arena sobre dicha estructura, que abarca una extensión total de 1.560 metros, desde calle Ameghino hasta 20 metros al oeste de calle Bouchard.

La intervención, a cargo de la Dirección Provincial de Hidráulica, estará compuesta por un núcleo de piedras de 40 a 80 kilos y una capa de coraza con bloques de hasta 800 kilos, asentadas sobre una manta geotextil que actúa como drenaje y filtro, que permitirán disipar la energía del oleaje y reducir los efectos erosivos sobre la duna y la playa.

Finalmente, se realizará un relleno artificial de arena que integrará la defensa al perfil natural del médano, asegurando la estabilidad y preservación del frente costero de Pehuen Co.

Al respecto, Katopodis expresó: “En Pehuen Co y en varias ciudades turísticas de la costa bonaerense estamos ejecutando obras frente al avance del mar. Se trata de 19 intervenciones que fortalecen la defensa costera y mejoran la infraestructura que protege a vecinos, comercios y al turismo”.

“Obras públicas fundamentales para cuidar a las comunidades y prepararnos frente a eventos climáticos cada vez más recurrentes y extremos”, concluyó.