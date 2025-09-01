Bahía Hub: esta semana comienzan los talleres gratis para chicos y el MiniHub
En esta semana comienzan las clases de los talleres para niños y el Minihub.
Los cursos, que se dictarán los martes y jueves en dos turnos, son gratuitos, presenciales (en Fitz Roy 682) y con cupo limitado.
Talleres para chicos y chicas entre 9 y 14 años:
Creadores de Escape Room (martes)
Proyecto multimedIA (martes)
Inventa con IA en 3D (martes)
Imagina y crea en 3D (jueves)
Programación (jueves)
Videojuegos (jueves)
Pre-inscripciones disponibles en https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecjx-mK-4ZzR9KxCwjSq1A8JfSf3fnyS82kMthh7NQdU_YQ/viewform.
MiniHub (para niños y niñas de 6, 7 y 8 años)
Videojuegos y sonidos (martes)
Videojuegos y robótica (martes)
Robótica y sonido (jueves)
Ciencia y astronomía (jueves)
Pre-inscripciones: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSA8dHAuiVJkK2xcULgIuGoA4ch8Btodx1_8HbF5-W0I6Jpw/viewform.
Más información en hub.bahia.gob.ar.