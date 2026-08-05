Bajó la ganancia neta de Mercado Libre en el segundo trimestre

MercadoLibre, el gigante de comercio electrónico y servicios financieros digitales, obtuvo en el segundo trimestre del año un beneficio neto de 466 millones de dólares, lo que ha supuesto una merma interanual del 10,8 %.

Al presentar este miércoles sus resultados trimestrales a los mercados, la compañía atribuyó esta disminución interanual de sus ganancias netas a menores beneficios operativos.

De acuerdo con el informe de resultados presentado este miércoles, la empresa sumó durante el segundo trimestre ingresos netos por 10.169 millones de dólares, con un aumento interanual del 49,7 %, “el ritmo de crecimiento más rápido en cuatro años”, según destacó la compañía en un comunicado.

La multinacional latinoamericana precisó que en el segundo trimestre obtuvo ingresos netos por 5.762 millones de dólares en el segmento del comercio electrónico, con un crecimiento del 50 % interanual.

MercadoLibre, que opera en 18 países de América Latina, registró, además, ingresos por 4.407 millones de dólares en el segmento ‘fintech’ (servicios financieros basados en la tecnología), con un alza del 49 % interanual.

En tanto, el beneficio operativo registrado en el segundo trimestre fue de 683 millones de dólares, lo que representa una bajada del 17,2 %, atribuida al sostenimiento de inversiones estratégicas.

“Esto refleja el foco de la compañía en priorizar las inversiones estratégicas de largo plazo por sobre la rentabilidad de corto plazo”, afirmó la empresa en su comunicado.

La compañía, que tiene a México, Brasil y Argentina como sus principales mercados, cotiza sus acciones en el índice Nasdaq de Estados Unidos, que agrupa a las principales empresas tecnológicas del mundo.

Fundada en Argentina en 1999, MercadoLibre obtuvo el año pasado un beneficio neto de 1.997 millones de dólares, lo que supuso una mejora del 4,5 % frente a los resultados de 2024. (EFE)