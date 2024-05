Carlos Tevez y el presente de Independiente: “si somos los reyes de copas debemos estar a la altura de eso”

El entrenador de Independiente Carlos Tevez hizo un balance sobre el rendimiento de su equipo, las expectativas sobre el inicio de la Copa de la Liga y expresó que “no es fácil” afrontar las exigencias de los hinchas.

“No fue fácil para mi haber llegado a Independiente porque venía de una institución muy marcada. Es raro hasta para mi verme con el escudo de Independiente, asi que me imagino claramente lo que siente el hincha. Pero yo siempre digo que con trabajo y dedicación uno puede dar vuelta esos comentarios. Le tengo mucho respeto al hincha. Para mi Independiente es especial. Por su gente, que en todo momento trato de entenderlo y ponerme en la piel de ellos porque se que no es fácil”, aclaro el DT de 40 años en una entrevista en el canal oficial del club.

En relación al inicio del nuevo torneo, Tévez mencionó: “Sabemos que es un torneo largo, pero es raro, porque tenemos ahora las primeras cinco fechas y después se para. Tenemos que acostumbrarnos porque estas fechas son importantes para arrancar el segundo semestre de la mejor manera”.

Y agregó: “La expectativa recién se verá en el segundo semestre, al ser un torneo largo se tiene que estar tranquilo, mejorando día a día”.

Con respecto a su relación con el presidente del Club, Néstor Grindetti, mencionó: “Mi relación con él es buena, a diario hablamos. Todos trabajamos para poner al Club donde realmente debe estar, porque si decimos que ‘somos los reyes de copas’ debemos estar a la altura de eso y demostrarlo, con gimnasios y vestuarios buenos, debemos crecer con infraestructura, es eso lo que peleamos con Hugo (Tocalli) todos los días”.

En ese sentido, reflexionó acerca de la impaciencia de la hinchada de Independiente: “Además, el hincha está enojado con el Club, es difícil cambiar eso. Si el hincha está enojado porque el presidente que eligió se fue, el vice también… Entonces no es fácil, por eso digo que estamos construyendo sobre pantano, porque si cada semana te cae una inhibición, falta infraestructura, hay problemas institucionales”.

Al momento de hablar sobre los juveniles, el ex delantero se refirió a Tomás Parmo, quien debutó profesionalmente semanas atrás en Copa Argentina ante Juventud Unida de San Luis: “Tomás hizo la pretemporada con nosotros y no tuvo mucho tiempo para demostrar en Reserva. Eso también es difícil porque hay varios días que entrena con la Selección y después trabaja con nosotros. No tengo dudas que va a traer mucha alegría al mundo Independiente, pero hay que llevarlo tranquilo y con paciencia”, sostuvo.

Por otro lado, Tévez habló de su relación con Ricardo Bochini: “Mi relación con el ‘Bocha’ es muy buena, he tenido charlas con él, no solo con él sino con mucha gente del club, que me salieron a bancar cuando la estaba pasando mal”.

Por último, el entrenador del conjunto de Avellaneda habló sobre la posibilidad de contar con Sergio Agüero en el futuro: “Sería muy bueno que el Kun pudiera estar con nosotros, ayudaría mucho al Club y a los chicos”.

Comentarios

comentarios