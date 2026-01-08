Chubut recibió el avión hidrante más grande de Latinoamérica para reforzar el combate de incendios

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, recibió al avión hidrante más grande de Latinoamérica que se incorporará de inmediato al operativo de combate de los incendios forestales que afectan a la región cordillerana.

La llegada del Boeing 737 Fireliner (LV-KJS) permitirá fortalecer de manera significativa las tareas aéreas, sumándose a los cinco aviones hidrantes y al helicóptero con helibalde que ya se encuentran operando en la zona.

La aeronave, de gran porte, cuenta con una capacidad de carga de hasta 15.000 litros de agua o retardante, lo que amplía sustancialmente la capacidad de respuesta frente a los focos activos.

En ese marco, el gobernador Ignacio “Nacho” Torres destacó que el avión comenzará a operar de manera inmediata en el combate del fuego, particularmente en la zona de Puerto Patriada, y subrayó que su incorporación es posible gracias a un acuerdo alcanzado con la provincia de Santiago del Estero.

Asimismo, remarcó que se trata de una aeronave única en el mundo, ya que solo existen tres de estas características: una operando en Canadá, otra en Australia y esta, que por primera vez lo hará en la provincia del Chubut. (Diario El Chubut)