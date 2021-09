Cinthia Fernández se quebró por las críticas a su candidatura

Luego de haber perdido en las PASO y no poder pasar a las elecciones definitivas de noviembre, Cinthia Fernández se hartó de las críticas que recibe diariamente y utilizó sus redes sociales para responderle a todos aquellos que se opusieron a su candidatura.

La panelista aprovechó su Instagram y empezó a responder uno por una los comentarios que recibe, sobre todo cuando la tratan de ignorante, y terminó llorando. “Respecto a las personas que me dicen ignorante, que no tengo comprensión de texto, que me siguen tratando de pel… Yo les quiero decir que ese insulto es tan grave como decirme pu…, como acostumbran a decirme, o ningunearme porque tengo un buen cuerpo y supuestamente no puedo pensar. Todo lo que digo y defiendo es porque lo vivo y tengo conocimiento” comenzó el descargo.

“Les quiero decir que eso es algo que me pega muy fuerte y que me hace muy mal porque me hubiera encantado seguir la facultad… Seguí mi sueño de trabajar en la tele, en el teatro y con la acrobacia”, expresó en referencia a que no tiene un título universitario que “respalde” su postulación a diputada.

Además explicó el motivo por el que no puede seguir una carrera universitaria: “Lamentablemente laburo todo el día para mantener mi casa y pagar todo, me rompo el culo. Soy re busca, re laburante y si hay algo que no puedo hacer en mi casa es estudiar porque me encargo de las nenas cien por cien, 24×7, desde que nacieron fue así. Hoy mi estructura y mi ritmo de vida no me permite hacer. Entonces si toman el no tener un título universitario como un insulto, se lo pueden meter bien donde no les da el sol o en el cu…, ya que tanto hablan de mi cu…“.

Para cerrar su descargo dijo: “La hueca se va a disfrutar de su familia. Y no se preocupen por mí, algún día podré estudiar… Cuando mis hijas crezcan y cuando no tenga que tener cuatro laburos para cubrir una realidad monoparental“.

Fuente: Diario Show/Minuto AR

Comentarios

comentarios