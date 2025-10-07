Comenzará a funcionar un nuevo juzgado de Familia en Bahía Blanca

La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires estableció el 27 de octubre de 2025 como fecha de inicio de actividades del Juzgado de Familia Nº 4 del Departamento Judicial Bahía Blanca.

El organismo estará encabezado por el juez Martín Alejandro Larceri y funcionará en avenida Colón Nº46, para lo cual la Dirección General de Arquitectura, Obras y Servicios adoptará las medidas pertinentes para dotar de los espacios e instalaciones adecuadas.

Se dispuso el traspaso al Juzgado de Familia N° 4 de las causas ingresadas a los restantes juzgados en los meses de junio, julio y agosto de 2025, junto con los antecedentes de cada una de ellas, según los registros de la Receptoría de Expedientes Departamental.

Con este fin, la Secretaría de Planificación deberá generar un listado de causas que cumplan las condiciones previstas, en base al cual se harán los traspasos al Sistema Augusta del Juzgado N° 4.

Adicionalmente, a partir de la puesta en funcionamiento del Juzgado N° 4, por la Receptoría de Expedientes departamental se sortearán los expedientes nuevos que ingresen, adjudicando por cada cuatro al nuevo órgano, uno a cada uno de los restantes, hasta el 31 de marzo de 2026 inclusive.