jueves, agosto 21, 2025
Comenzó la reconstrucción de sumideros afectados por el temporal de marzo

De La Bahía Noticias

El intendente Federico Susbielles anunció que comenzó “la reconstrucción 250 de sumideros afectados por el temporal y el recambio de estructuras antiguas que presentaban dimensiones no adecuadas”.

“Con una inversión de $1.340 millones, la obra contempla la ampliación al triple de la superficie de captación y evacuación hídrica, permitiendo un mejor drenaje durante lluvias intensas”, detalló el jefe comunal.

También destacó el aporte económico del gobierno provincial para la realización de las obras y agradeció a funcionarios bonaerenses, como el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis, “por el trabajo compartido y sostener el compromiso”.

