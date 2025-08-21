Comenzó la reconstrucción de sumideros afectados por el temporal de marzo

El intendente Federico Susbielles anunció que comenzó “la reconstrucción 250 de sumideros afectados por el temporal y el recambio de estructuras antiguas que presentaban dimensiones no adecuadas”.

“Con una inversión de $1.340 millones, la obra contempla la ampliación al triple de la superficie de captación y evacuación hídrica, permitiendo un mejor drenaje durante lluvias intensas”, detalló el jefe comunal.

También destacó el aporte económico del gobierno provincial para la realización de las obras y agradeció a funcionarios bonaerenses, como el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis, “por el trabajo compartido y sostener el compromiso”.