Cómo funcionarán los colectivos durante el 24 de diciembre y la Navidad

El transporte público urbano tendrá horarios especiales durante las Fiestas, informó el municipio de Bahía Blanca.

Según se detalló, el martes 24 de diciembre los colectivos circularán hasta las 20, con la última salida desde cada cabecera.

En tanto, el miércoles 25 el servicio funcionará entre las 7 y las 21.

Las autoridades recomendaron a los usuarios consultar las frecuencias actualizadas en el sitio gpsbahia.com.ar, dentro del cuadro correspondiente a Horarios de Fiestas.

