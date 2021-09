Concejales de Bahía opinaron sobre los cambios en el gabinete nacional

Concejales de los bloques Juntos por el Cambio y Radical Arturo Illia se expresaron sobre los cambios que realizó el presidente Alberto Fernández en el gabinete de ministros nacional.

Estas son las opciones del Presidente @alferdez, me reservo la opinión. Solo quiero aclarar que para la gilada y la tribuna nos hablan con la "e" y hasta con la "i", te arman un ministerio de la mujer y etc, etc, etc, etc,etc, etc, etc,etc

🦕 El peronismo paleolítico 👇 pic.twitter.com/1ULUTnTJLv

— Lu Pendino 💛💛 (@lupendino) September 18, 2021