Condenan a un hombre por abusar de sus dos hijos

Un hombre fue condenado a la pena de 11 años y 8 meses de prisión por haber abusado sexualmente de sus dos hijos menores de edad en Bahía Blanca.

La sentencia fue dictada por el Tribunal en lo Criminal Nº 2 mediante la modalidad de juicio abreviado.

La investigación judicial llevada adelante por el fiscal Diego Torres, logró acreditar que los hechos de violencia e impunidad se extendieron durante casi una década en distintas viviendas de la ciudad.

Según consta en el expediente, uno de los hechos ocurrió entre 2014 y junio de 2020 en el domicilio del acusado. Durante ese período, sometió a su hijo a reiteradas situaciones abusivas desde que el niño tenía apenas 4 hasta los 10 años.

Asimismo, la Justicia le imputó haber abusado de su otra hija entre los años 2012 y 2020 en dos inmuebles donde el hombre residió. La cadena de agresiones hacia la niña comenzó cuando ella tenía 4 años y continuó hasta los 12.

Para garantizar el silencio de las víctimas, el imputado ejercía amedrentamientos constantes como amenazar a la niña con golpearla y castigar a su madre si revelaba lo sucedido.

El hombre, que se encuentra detenido en la Unidad Penal N°19, fue condenado como autor penalmente responsable de los delitos de abuso sexual con acceso carnal, agravado por el vínculo y por encontrarse la víctima bajo la guarda del imputado, abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por el vínculo y por haber sido cometido mediante el aprovechamiento de la situación de convivencia preexistente con una menor de 18 años de edad y abuso sexual con acceso carnal, agravado por el vínculo y por la guarda.