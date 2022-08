Condenan a un hombre por vender cocaína y marihuana

En el marco de una investigación realizada por la fiscalía N°19, a cargo del fiscal Mauricio Del Cero, el Tribunal en lo Criminal Nº2 condenó – en juicio abreviado- a Emanuel Martín Espinoza a la pena de 4 años y 6 meses de prisión por comercializar estupefacientes en Bahía Blanca.

La causa se inició en un procedimiento realizado por personal de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas y Crimen Organizado el 23 de marzo de 2019 cuando observaron una motocicleta que detenía su marcha y se acercaba a un vehículo dentro del Parque de Mayo.

Los efectivos interceptaron a los conductores, los identificaron y en la mochila de Espinoza encontraron marihuana y una balanza.

En el momento se realizó el secuestro de su teléfono celular del cual surgen numerosas conversaciones que dan cuenta de la actividad ilícita que desarrollaba.

Para su condena fue valorada también, la declaración del propio imputado quien afirmó que “al no tener trabajo, no tenía plata, entonces empecé a comercializar cocaína y marihuana para poder mantener mi vicio. Como sale del teléfono, comercialicé del 8 de enero hasta el 23 de marzo que fue cuando me aprehendieron. Me hago cargo que estuve comercializando y que eso estuvo mal.”

