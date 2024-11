El director técnico de Racing, Gustavo Costas, sostuvo esta noche que su equipo “todavía no consiguió nada”, aunque destacó que “llegar a la final es hermoso”, luego de lograr la clasificación a dicha instancia de la Copa Sudamericana ganando a Corinthians.

En la conferencia de prensa posterior a la victoria por 2-1 ante Corinthians de este jueves en el Cilindro de Avellaneda, el entrenador de “La Academia” analizó la difícil serie que debieron enfrentar ante el elenco brasileño.

El flamante DT del conjunto de Avellaneda resaltó la actitud del grupo en ambos duelos ante “El Timao” y destacó que, pese a que todavía falta un encuentro clave, fue uno de sus objetivos haber llegado a esta instancia.

“Encontramos un grupo que peleo y tuvo palazos, pero se levantó siempre. No ganamos nada todavia. Llegar a la final es hermoso, pero las finales no se juegan, se ganan. Desde que llegue quería conseguir con Racing algo internacional, y estamos a un paso”, exclamó.

Además, Costas remarcó las claves que hicieron que el equipo logre el pase a la ronda final.

“Seguir juntos es la clave. El recibimiento antes de llegar el estadio fue conmovedor. Se lo decía a los chicos, se lo merecen. Siempre dije que estoy orgulloso de este grupo. A pesar de todo pudimos levantarnos siempre y pelear por lo que queríamos”, sentenció el entrenador de 61 años.

A su vez, el director técnico del cuadro albiceleste dejó en claro que las individuales no importan en su grupo al remarcar que lo que motiva a sus dirigidos es el querer pelear por el club.

“Queremos ser campeones por Racing. No importo yo, o cualquier técnico. Importa Racing. Tenemos que ser consciente como hinchas que no logramos muchas cosas. Lo más importante es que la gente piense en el club”, aseveró.

Por último, no desaprovechó la oportunidad para destacar el partido del mediocampista Juan Fernando Quintero (quien marcó los dos goles en la victoria ante Corinthians) y agradeció el compromiso mostrado por el colombiano Roger Martínez, que se tuvo que infiltrar para poder estar presente ya que arrastraba molestias físicas.

“Me gustó mucho que la gente lo despidiera de esa manera cuando salió (a Juanfer Quintero). Lo que hizo hoy fue impresionante”, dijo el DT. Y agregó acerca del delantero: “Roger (Martínez) me llamo y me dijo que, aunque se tenga que infiltrar iba a estra para cuando lo necesitemos. Se mató por nosotros. La idea era no ponerlo, pero él me dijo que, si lo necesitaba, lo tenía que poner.