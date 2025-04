Cronograma caliente: cómo sigue la disputa electoral en nueve distritos

Inaugurado el año electoral con los comicios en Santa Fe para constituyentes y cargos municipales, el próximo turno será intenso el 11 de mayo, con competencia para legisladores provinciales en cuatro provincias: Chaco, Salta, Jujuy y San Luis.

El domingo siguiente será uno de los platos fuertes en la Ciudad, por el alcance nacional que tomó esa disputa local, y luego seguirá Misiones el 8 de junio.

En Chaco, el distrito gobernado por el radical Leandro Zdero, acaso será el único en el que el Gobierno nacional llegará como favorito a partir del acuerdo entre el oficialismo provincial y La Libertad Avanza. El mandatario incluyó en la lista a Carina Botteri, ex ministra de Desarrollo Social, del PRO, para contener al macrismo.

El peronismo irá dividido, como en el resto de los comicios. Jorge Capitanich arregló con sus ex rivales Gustavo Martínez -ex intendente de Resistencia- y el ex gobernador Domingo Peppo, pero un grupo de intendentes presentó una lista aparte que encabezará Atlanto Honcheruk, ex jefe comunal de Villa Berthet.

En Salta no hubo confluencia del Gobierno con el frente de Gustavo

Sáenz, aunque por la colaboración de los diputados peronistas de esa provincia en el Congreso nacional el acuerdo tácito fue que la Casa Rosada no jugara fuerte en ese distrito. Aun así el espacio de Alfredo Olmedo competirá en algunos departamentos con la lista de La Libertad Avanza. El PRO irá aparte.

Con el PJ salteño intervenido por Cristina Kirchner, dirigentes peronistas integrarán las boletas del oficialismo y aparte habrá otras tres opciones vinculadas a ese espacio. En la candidatura a senador por la Capital, Saénz postulará a Bernardo Biella, el Frente Justicialista salteño a Guido Giacosa, el Partido de la Cultura, la Educación y el Trabajo al camionero Jorge Guaymas y el frente Felicidad a Mauro Sabbadini, referenciado en Axel Kicillof.

También el 11 de mayo se votará en Jujuy. El gobernador radical Carlos Sadir armó un frente con el PRO, el socialismo, la Coalición Cívica y otros partidos. La Libertad Avanza irá por su cuenta y habrá otras dos listas con orientación libertaria. En esa provincia la titular del PJ prorrogó la intervención del partido, lo que generó un quiebre con la senadora Carolina Moises. Por un lado irá el Frente Justiciaen lista, con candidatos de La Cámpora y el sector de Rubén Rivarola, por otro Somos Más liderado por Moises y una tercera oferta vinculada al peronismo será la de Carlos Haquim, ex vicegobernador de Gerardo Morales.

En San Luis, Claudio Poggi mantuvo al PRO en su frente también integrado por radicales y otros partidos, además de sumar pedazos del PJ que respondían a su antecesor Alberto Rodríguez Saá. La Libertad Avanza irá aparte y habrá otras opciones peronistas: Primero San Luis, el Frente por la Justicia Social y Movipro.

En la Ciudad de Buenos Aires la dispersión atravesó a todos los espacios. Lo que era Juntos por el Cambio terminó fragmentado en el PRO, encabezado por Silvia Lospennato, Horacio Rodríguez Larreta (Volvamos Buenos Aires), Lucille Levy (Evolución) y Paula Oliveto (Coalición Cívica). El radical K Leandro Santoro quedó en posición expectante, aunque aparte irán Juan Abal Medina y Alejandro Kim.

El Gobierno buscará desbancar al oficialismo con Manuel Adorni, pero además se presentan Ramiro Marra y Yamil Santoro.

Misiones: el PRO, la UCR y la CC confluirán en Unidos por el Futuro. El favorito será el frente liderado por Carlos Rovira, con parte del peronismo adentro. Con el PJ intervenido, el kirchnerismo irá con Confluencia Popular por la Patria y aparte Tierra, Techo y Trabajo y el Partido Agrario y Social. La Libertad Avanza irá por su cuenta. (Diario Clarín)