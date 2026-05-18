Crucero MV Hondius: científicos buscan rastros de hantavirus en Ushuaia

Un equipo de científicos argentinos inició este lunes una investigación en la ciudad de Ushuaia, de donde zarpó el 1 de abril el crucero MV Hondius, para detectar la posible circulación de hantavirus en reservorios naturales.

La Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr. Carlos G. Malbrán (ANLIS Malbrán), organismo público de referencia regional en el estudio de enfermedades infecciosas, comenzó este lunes una serie de operativos de vigilancia ambiental y captura de roedores silvestres que se desarrollarán durante esta semana, según informó en un comunicado.

Las tareas se realizan en sectores seleccionados bajo criterios ecológicos y ecoepidemiológicos vinculados a especies como ‘Oligoryzomys longicaudatus’, ‘Abrothrix hirta’ y ‘Abrothrix olivacea’, asociadas a la transmisión del virus en el sur argentino.

El operativo incluye recorridos de reconocimiento ambiental y la instalación de trampas Sherman para la captura de los roedores.

Los ejemplares que se obtengan serán trasladados a un centro de procesamiento bajo estrictas normas de bioseguridad, y las muestras serán analizadas en la ANLIS Malbrán, mediante pruebas serológicas y otras técnicas.

En caso de que las muestras resulten positivas, el organismo también realizará análisis de secuenciación genética para caracterizar el virus circulante y aportar información clave para la vigilancia epidemiológica y el seguimiento del brote.

La investigación busca determinar si existe circulación del virus en la provincia de Tierra del Fuego -cuya capital es Ushuaia-, donde nunca se han reportado casos autóctonos de hantavirus.

Los dos primeros casos detectados en el crucero MV Hondius fueron una pareja de turistas neerlandeses que, según informó el Ministerio de Salud argentino, llegaron al país en noviembre pasado y viajaron también por Chile y Uruguay.

Las autoridades explicaron además que la pareja llegó a Ushuaia el 29 de marzo en un vuelo desde Buenos Aires y permaneció dos días allí antes de embarcar.

Este lunes, el diario La Nación publicó una reconstrucción más detallada del viaje de la pareja y añadió que entre finales de febrero y comienzos de marzo visitaron el norte argentino, incluidas las provincias de Catamarca, Salta, Santiago del Estero y Corrientes.

La variante Andes Sur del hantavirus, que registra casi todos los casos documentados de transmisión entre humanos, solo presenta antecedentes de circulación en las sureñas provincias argentinas de Chubut, Río Negro y Neuquén, así como en el sur de Chile. (EFE)