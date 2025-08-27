De Antonio Banderas a Fito Páez, emotivas despedidas para Eusebio Poncela

Compañeros de profesión como Antonio Banderas o Juan Diego Botto, admiradores y viejos conocidos como el músico Fito Páez, además de personalidades e instituciones, se despidieron del actor, productor y guionista Eusebio Poncela, fallecido a los 79 años, ensalzando especialmente su gran talento y osadía como intérprete.

“Deja detrás Eusebio unos magníficos y bellos trabajos como actor. Con él compartí La ley del deseo, un relato de Almodóvar que rodamos en un Madrid ya lejano, lleno de ruptura, diversión y de lágrimas que manchaban la vida de extraordinarios y nuevos colores. Descansa en paz, enigmático y querido amigo”, escribió Antonio Banderas en su perfil de X tras conocer la noticia en mitad de un rodaje.

Juan Diego Botto, con el que Poncela compartió otro de sus filmes más recordados, Martín (Hache), destacó en declaraciones al programa El Ojo Crítico de Radio Nacional de España que “tenía mucho que transmitir, mucho que expresar” y que “la interpretación fue su vida”.

Precisamente, en aquel rodaje compartió también metraje con Cecilia Roth, quien por entonces era la pareja de Fito Páez. “Eusebio Poncela fue uno de los más grandes actores del mundo. Todo mi amor para sus familiares y amigos en esta hora amarga. Nuestro tiempo juntos me lo llevo conmigo”, publicó el músico argentino en sus redes.

“Era de esos especiales. En todo: aspecto, manera de interpretar, de vivir, de mirar al mundo y a esta profesión. Enamorado y distante al tiempo de ambos, no se fueran a creer que lo tenían ganado por completo. Adiós, querido amigo”, destacó el actor Pedro Mari Sánchez, uno de los intérpretes muy vinculados al teatro que lo ha recordado, como Maru Valdivielso, que lo calificó como “único e irrepetible”. (EFE)