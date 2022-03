De Paul avisó antes del sorteo del Mundial: “No creo que quieran enfrentarse con nosotros”

El sorteo del Mundial de Qatar 2022 está cada vez más cerca y Rodrigo De Paul lo palpitó en diálogo con TyC Sports. Allí, el mediocampista de Atlético de Madrid confesó esperar por un cuadro favorable, aunque aseguró que no existen equipos a los que no quiera enfrentar.

“En este tipo de competiciones no siempre gana el mejor y los sorteos tienen mucho que ver. Si tocan selecciones que son potencias y se enfrentan entre ellas, mejor. Uno siempre está pendiente y, si bien respeta a todos y Argentina puede jugar contra cualquiera y hacer un gran papel, ¿por qué tenemos que enfrentarlos? Si los podemos saltear, mejor“, explicó el exjugador de Racing en diálogo con TyC Sports.

De esta manera, De Paul se paró desde el lado pragmático a la hora de pensar en el sorteo. Eso sí, avisó que tampoco se trata de no querer jugar contra algún equipo en particular, sino más bien de destacar el rol que cumple la suerte en este tipo de torneos: “Obviamente que voy a estar atento, pero no es que quiera jugar contra alguien en particular o no hacerlo. No tengo ningún problema en enfrentar a nadie, pero un buen sorteo te puede dejar las cosas mucho más accesibles. Para ganar la Copa del Mundo, todas las selecciones son difíciles, pero si la suerte está de nuestro lado es mucho mejor“.

LA SELECCIÓN ARGENTINA Y LA CHAPA DE CANDIDATO

Luego de la obtención de la Copa América, a la Selección Argentina se la comenzó a calificar como un serio candidato a ganar el Mundial de Qatar 2022. El ahora exfutbolista Sergio Agüero, de hecho, avisó: “Argentina está más confiada, así que cuidado“. Al respecto, De Paul bromeó sobre la frase del Kun, pero también destacó el nivel del combinado Albiceleste de cara al Mundial.

“El Kun lo dice ahora porque ya está, no tiene más presión (risas)… Creo que Inglaterra o Alemania, ese tipo de selecciones, saben en qué situación está la Selección Argentina hoy: cuánto hace que no pierde, que venimos de ganar la Copa América, que tenemos al mejor del mundo… No creo que quieran enfrentarse a nosotros…“, reflexionó De Paul.

Al margen de eso, el mediocampista de la Albiceleste evitó cargar sobre el equipo el calificativo de candidato: “No sé si diría que lo somos, porque si te ponés a analizar qué jugadores tiene cada selección, hay siete u ocho que pueden ser campeonas del mundo. Sí creo que vamos a estar a la altura y ojalá podamos cumplir con las expectativas que tenemos nosotros y las que tiene la gente”.

