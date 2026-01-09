viernes, enero 9, 2026
Demorado por amenazar con una cuchilla a un hombre en la vía pública y robarle dinero

De La Bahía Noticias

Personal del Comando de Patrullas de Bahía Blanca aprehendió a un hombre acusado de cometer un robo agravado por el uso de arma blanca.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles 9 de Julio y avenida Colón.

Al llegar al lugar, los efectivos lograron aprehender a Rodrigo Matías Aroca (24) por robarle $10.000 con una cuchilla de cocina a Nicolás Rodríguez (39) cuando circulaba por la vereda.

El aprehendido está acusado de robo agravado por el uso de arma.

