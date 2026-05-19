Demoraron a un hombre por intentar robar en una vivienda

La Policía local demoró este martes a un hombre de 31 años por intentar robar en un domicilio de Holdich al 1500.

Fuentes oficiales señalaron que José Manuel Rodríguez habría ingresado con fines de robo a una vivienda luego de escalar el frente y provocar daños en la cerradura de la puerta trasera y en cámaras de seguridad del lugar.

Ante la presencia de los móviles policiales, el acusado emprendió la fuga y se inició una breve persecución y posterior rastrillaje, hasta que fue hallado cuando estaba oculto en Bravard al 1500.

Durante la requisa, los uniformados secuestraron tres envoltorios de nylon con clorhidrato de cocaína.

Asimismo, ya en sede policial, se constató que sobre el aprehendido recaía un comparendo compulsivo vigente emitido por el Juzgado de Ejecución Penal N°1 de Bahía Blanca.

Rodríguez fue trasladado a la Comisaría Quinta por el delito de robo en grado de tentativa agravado por escalamiento, infracción a la Ley 23.737 y solicitud de comparendo compulsivo.