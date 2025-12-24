Desarrollan en Mar del Plata un innovador producto medicinal para recién nacidos en estado crítico

El Hospital Materno Infantil “Tetamanti” (HIEMI) de Mar del Plata desarrolló un innovador y vital producto medicinal para recién nacidos en estado crítico.

Se trata de la formulación oral de fosfato que tiene el doble de concentración, y reduce a la mitad la cantidad de líquido suministrado.

La idea obtuvo una Mención Especial en el XXV Congreso Argentino de Farmacia Hospitalaria, y será integrado al Códex Farmacéutico Bonaerense.

De esta manera, el impacto de este adelanto trasciende las paredes del Hospital bonaerense, ya que formará parte del libro de cabecera para los farmacéuticos de la Provincia. Lo que asegura que pueda replicarse en otros hospitales y farmacias, y llegar así a recién nacidos de todo el territorio.

La nueva preparación, creada en el laboratorio del Tetamanti, resolverá un desafío crítico en las Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales, porque el volumen de líquidos administrados es crucial en bebes prematuros y/o con patologías congénitas, y puede generar complicaciones graves.

La formulación tradicional de fosfato requería una cantidad considerable que comprometía el margen terapéutico para otros medicamentos esenciales.

Desde el Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires se corroboró la veracidad y caducidad de la fórmula y, el director técnico del Laboratorio de Control de Calidad, Carlos Scoccia, afirmó que: “El beneficio clínico es muy claro, básicamente se reduce a la mitad de volumen que hay que dosificarle al neonato, y esto es importantísimo para manejar correctamente el balance hídrico; y a la vez permitir la administración segura de otros medicamentos necesarios”.

Por otra parte, la neonatóloga del hospital Valeria Anzaldo explicó que: “La nueva preparación tiene pocos mililitros y más concentración, y como nuestros pacientes tienen un limitado ingreso de líquidos, por ejemplo, en la leche, no podemos excedernos. Esto nos ayuda a poder darles menos cantidad de fósforo y priorizar mejor su alimentación; y así mejora la tolerancia vía oral de los recién nacidos internados, ya que se evita que vomiten o no lo puedan tomar, y adhiere mucho mejor al tratamiento”.