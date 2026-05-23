Desde Tornquist el gobernador Kicillof criticó al Gobierno nacional por los cambios en las zonas frías

El gobernador Axel Kicillof criticó al Gobierno nacional por modificar el régimen de zonas frías al señalar que “en muchos otros lugares de nuestro territorio (bonaerense) las familias necesitan tarifas diferenciales para poder afrontar el invierno”.

El mandatario estuvo este sábado en Tornquist y publicó un video en sus redes sociales en el que remarca que en ese distrito hacía cuatro grados a las nueve de la mañana. “Una verdadera zona fría”, explicitó.

“La modificación del régimen de Zona Fría deja sin esa posibilidad a 5 millones de bonaerenses que no pueden pagar la luz, el gas y otras cuestiones básicas”, evaluó Kicillof.

“Por crueldad, por ignorancia, el Gobierno nacional vuelve a complicarle la vida a los argentinos. El Senado tiene que rechazar este proyecto”, subrayó.

Tornquist, 9 AM, 4 grados. Una verdadera zona fría de la provincia de Buenos Aires. Como acá, en muchos otros lugares de nuestro territorio las familias necesitan tarifas diferenciales para poder afrontar el invierno. La modificación del régimen de Zona Fría deja sin esa… pic.twitter.com/d2yJnEwxxU — Axel Kicillof (@Kicillofok) May 23, 2026

FOTO: X @Crioshito