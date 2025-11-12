Detuvieron a dos empleados municipales de General Acha por abuso sexual simple

Dos empleados municipales de General Acha, condenados por abuso sexual simple, se entregaron y se encuentran detenidos en la Alcaidía local luego de que la Corte Suprema de Justicia rechazara el último recurso presentado por su defensa, dejando la sentencia en firme.

Los condenados son Ramiro Hirtz (exjefe de Saneamiento Ambiental) y Gustavo Cayumil.

La condena quedó firme cuatro años después del juicio oral realizado en 2021.

Según fuentes judiciales, el caso se remonta a hechos ocurridos en 2019, donde ambos fueron acusados de abuso sexual simple por una menor de edad, en situaciones separadas.

Hirtz fue condenado a tres años y cuatro meses de prisión por abuso sexual simple y lesiones leves. En tanto, Cayumil fue condenado a tres años y cuatro meses por abuso sexual simple.

El fallo inicial, dictado por el juez de Audiencia Raúl Miguez Martín, fue ratificado sucesivamente por el Tribunal de Impugnación Penal (TIP) y el Superior Tribunal de Justicia (STJ).

Tras el rechazo del recurso de queja por la Corte Suprema, los condenados fueron notificados y se presentaron en la comisaría la semana pasada.

Fuentes de la Municipalidad achense indicaron que, una vez que el municipio sea notificado de la sentencia firme, se procederá al despido de ambos empleados de la administración pública. (El Diario de La Pampa)