Detuvieron en Río Colorado a un hombre con pedido de captura por robo

Un hombre de 34 años fue detenido en Río Colorado luego de que personal de la comisaría 11 comprobara que tenía un pedido de captura vigente en una causa por robo.

El procedimiento se realizó durante un control preventivo en inmediaciones de las calles 30 de Octubre y José Pérez, donde los efectivos identificaron a dos hombres que caminaban por la zona.

Al consultar el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP), los policías constataron que uno de ellos era buscado por la Justicia y también registraba una solicitud de búsqueda de personas.

Por disposición de la fiscalía de turno, fue trasladado a la Comisaría 11 y quedó a disposición del Juzgado de Garantías Nº 7 de Lomas de Zamora.

El segundo identificado, de 30 años, presentaba un pedido de paradero por comparendo. Tras ser notificado y fijar domicilio, recuperó la libertad.