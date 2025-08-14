Día no laborable: horarios de visita de mañana en el cementerio de Bahía Blanca
Este viernes 15 de agosto será día no laborable en el marco del feriado nacional del 17 de agosto que recuerda el paso a la inmortalidad del General José de San Martín.
Por ese motivo, el Municipio de Bahía Blanca informó que el cementerio permanecerá abierto de 8 a 17 para visitas.
La administración atenderá al público de 7 a 12. Estarán habilitados el acceso principal (calle Lejarraga) y el secundario (Sarratea y Abad).
Comentarios