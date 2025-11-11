Docentes convocan a una jornada de protesta por más presupuesto para la educación pública

Las organizaciones gremiales SUTEBA Bahía Blanca, ADUNS, CTERA y la CTA Bahía Blanca convocan a una jornada de protesta para este jueves 13 de noviembre, a las 10, en el rectorado de la Universidad Nacional del Sur (Colón 80).

La medida tiene como eje principal el reclamo de mayor presupuesto para la educación pública, así como la exigencia de salarios dignos que permitan a los trabajadores de la educación cubrir la canasta familiar.

Entre los puntos destacados del reclamo se incluye además el rechazo al descuento de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias (ARCA) y una oposición a las políticas de ajuste en educación.

Durante la jornada se entregará constancia gremial de participación para todos los trabajadores que asistan a la protesta.