Dominique Metzger sufrió un robo mientras hacía una nota en Qatar

Dominique Metzger contó este viernes por medio de historias de Instagram que le robaron su billetera mientras cubría una nota en la previa al Mundial Qatar 2022. Debido a esto, tuvo que ir a radicar la denuncia a la estación de Policía, en Doha.

“Experiencia catarí: me acaban de robar la billetera cuando estábamos haciendo la salida en vivo. Esta es la Policía y me mandaron hasta acá a hacer la denuncia porque me aseguran que está todo vigilado y que la van a encontrar. Tenía documentos, plata, tarjetas, obviamente, que es lo que más me preocupa, lo otro no me importa nada. Veremos que pasa. Lo que uno no esperaba vivir, lo vive”, comentó Dominique en una de sus stories.

En otra de sus historias, la conductora mostró el interior de la dependencia policial y destacó como “dato de color” que los oficiales -después de tomar su denuncia- la enviaron a un sector que es “solo de mujeres”. Allí, la periodista mostró cómo se ve la separación en el establecimiento y bromea haciendo referencia a una icónica escena de una película, donde la protagonista es retenida en una prisión solo para mujeres. “Esperando en el sector de mujeres, me siento en el diario de Bridget Jones”. (Exitoina)

Comentarios

comentarios