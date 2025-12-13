Dos allanamientos por el robo de motocicletas: un menor aprehendido

Personal de la comisaría Séptima realizó dos allanamientos por el robo de dos motocicletas, por orden de la jueza Claudia Olivera, titular del Juzgado de Garantías del Joven.

El primer procedimiento se vinculó a la sustracción de una motocicleta ocurrida el 8 de noviembre en calle Cuyo al 800.

El allanamiento se llevó a cabo en la casa 41, manzana 12, del barrio Cooperación 2. En ese lugar fue aprehendido un menor de 17 años, con antecedentes, quien opuso resistencia durante la diligencia.

Según se informó, el chico había sido aprehendido con anterioridad por un hecho de sangre. Además, se secuestraron las prendas de vestir que habría utilizado al momento de cometer la sustracción del rodado.

El segundo allanamiento se desprendió de la investigación por el robo de otra motocicleta ocurrido el 5 de diciembre en calle Viamonte al 2200.

El procedimiento se realizó en un domicilio del barrio Martín Fierro, aunque en este caso el resultado fue negativo.