sábado, agosto 30, 2025
Locales

EDES programó cortes de energía para el domingo 31 de agosto en algunos sectores de Bahía Blanca

De La Bahía Noticias

La empresa EDES anunció cortes de energía para el domingo 31 de agosto en Bahía Blanca.

De 8 a 13, el corte afectará al cuadrante comprendido por las calles Soler, Las Heras, Chiclana y O’Higgins.

Además, de 9 a 15 horas, se interrumpirá el servicio en el edificio de Belgrano 332, en la calle Lamadrid al 100 par y en Alsina al 300 impar.

Desde la prestataria informaron que los trabajos buscan garantizar la seguridad del personal y podrían reprogramarse en caso de condiciones climáticas adversas.

Comentarios

You May Also Like

Raúl Martin: “Es momento de ponerse a trabajar y no de seguir husmeando que pasó”

De La Bahía Noticias

Prohibición de las carreras de galgos: cómo votó el diputado Gustavo Bevilacqua

De La Bahía Noticias

Hospitalizan a un motociclista que chocó con un auto

De La Bahía Noticias