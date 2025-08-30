EDES programó cortes de energía para el domingo 31 de agosto en algunos sectores de Bahía Blanca
La empresa EDES anunció cortes de energía para el domingo 31 de agosto en Bahía Blanca.
De 8 a 13, el corte afectará al cuadrante comprendido por las calles Soler, Las Heras, Chiclana y O’Higgins.
Además, de 9 a 15 horas, se interrumpirá el servicio en el edificio de Belgrano 332, en la calle Lamadrid al 100 par y en Alsina al 300 impar.
Desde la prestataria informaron que los trabajos buscan garantizar la seguridad del personal y podrían reprogramarse en caso de condiciones climáticas adversas.
