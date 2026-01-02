El 911 vuelve a Bahía Blanca: “Permitirá respuestas más rápida”, dijo el intendente

El intendente Federico Susbielles anunció que firmó el decreto que marca el regreso de la central del 911 a Bahía Blanca.

El jefe comunal destacó que esta decisión “devuelve centralidad y respeto a Bahía, mejora la capacidad de respuesta en la emergencia y genera 75 nuevas fuentes laborales de la provincia en la ciudad”.

Susbielles remarcó que “frente a la falta de avance en el Concejo Deliberante” firmó el decreto que habilita que la Central de Emergencias funcione en dependencias del histórico edificio de la exterminal de Ómnibus.

“En agosto del 2025, conforme a requerimiento del Ministerio de Seguridad, cumplimos con la formalidad de enviar al Honorable Concejo Deliberante el proyecto de otorgamiento de comodato de un inmueble municipal para albergar a la citada Central de Emergencias”, señaló.

“En estos meses, el expediente no fue tratado en el recinto. Se perdió un tiempo valioso”, sostuvo.

“Frente a esa falta de avance, ante el receso del cuerpo y conforme a mis facultades como intendente municipal, firmé el decreto que habilita que la Central de Emergencias funcione en dependencias del histórico edificio de la exterminal de Ómnibus”, expresó.

“Tomé esta decisión porque considero que la instalación del 911 en Bahía Blanca es urgente, permitirá respuestas más rápidas y eficientes, con operadores que conocen el territorio y las necesidades locales, y que especialmente en materia de seguridad y emergencias, el tiempo vale”, agregó.