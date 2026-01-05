martes, enero 6, 2026
Internacionales

El chavista Jorge Rodríguez es reelecto presidente del Parlamento de Venezuela

De La Bahía 915

El diputado chavista Jorge Rodríguez fue reelecto este lunes como jefe del Parlamento de Venezuela, institución que ha presidido durante los últimos dos períodos legislativos, durante una sesión marcada por el ataque de EE.UU., que terminó con la captura del mandatario Nicolás Maduro y su esposa y diputada, Cilia Flores.

“Evidente y determinante mayoría, queda aprobada”, declaró el director de debate, Fernando Soto Rojas, al referirse a la votación, durante la inauguración del período legislativo 2026-2031, a favor de Rodríguez, hermano de la presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez. (EFE)

Comentarios

You May Also Like

Insólito: ejecutarán a lujoso caballo de carreras por ser homosexual

De La Bahía Noticias

El temporal deja al menos 64 víctimas mortales en España, desaparecidos y cuantiosos daños

De La Bahía Noticias

Rousseff aprovechará la crisis en la gestión de Temer para defenderse en el Senado

De La Bahía Noticias