El cineasta Almodóvar le pidió al Gobierno español que rompa relaciones con Israel en repulsa por el “genocidio” en Gaza
El cineasta Pedro Almodóvar le pidió al Gobierno español que rompa relaciones “diplomáticas, comerciales y de todo tipo” con Israel en repulsa por el “genocidio” en Gaza y llamó al presidente Pedro Sánchez a convencer a los aliados europeos para unirse a esta causa.
Así lo manifestó el realizador en un vídeo publicado este miércoles por la cuenta de su productora El Deseo en Instagram, acompañado de las etiquetas ‘#AccionesYa’ y ‘#StopGenocide’.
“Pido a nuestro gobierno que rompa relaciones diplomáticas, comerciales y de todo tipo con el Estado de Israel en repulsa por el genocidio que está llevando a cabo con el pueblo Gazatí a los ojos del mundo entero”, afirmó Almodóvar, que pidió a Sánchez convencer a los aliados europeos “para hacer lo mismo y que se unan a esta resolución”.
El cineasta animó a la ciudadanía a unirse a la iniciativa y a grabarse un vídeo para hacer una pregunta o petición usando la etiqueta ‘#AccionesYa’. En el pasado mes de junio, Almodóvar fue uno de los 1800 nombres de la cultura que firmó por la paz en Gaza.
La petición de Almodóvar se suma a las numerosas firmas del mundo del cine que pidieron este lunes por carta una postura “clara e inequívoca” de condena del genocidio en Gaza al Festival de Cine de Venecia, que arranca este miércoles. (Europa Press)