El dolor de Ana Rosenfeld al regresar a Miami

A punto de cumplirse dos meses del fallecimiento de Marcelo Frydlewski, Ana Rosenfeld regresó a Miami para reencontrarse con su familia que vive allí, y disfrutar del cumpleaños de uno de sus nietos.

Sin embargo, el viaje no fue fácil para la abogada, debido que allí fue donde su marido se contagió coronavirus, estuvo internado, y finalmente murió.

“Pensé que no me iba a costar tanto volver al último lugar que disfrutamos juntos… cuando me fui me pregunté cómo sería de ahora en más … en el avión ya me imaginaba pero… volver a ver el sol, la playa y la arena…tu lugar…¡me destroza! Quiero seguir y eso estoy haciendo“, escribió en sus redes sociales.

El posteo estuvo acompañado de un video donde muestra imágenes de la playa y el mar. “Nada es igual, yo pensé que era fácil, pero es más difícil de lo que me imaginaba. Literalmente, nada es igual. Me costó mucho llegar“, asegura mientras muestra el paisaje. (Revista Pronto)

