martes, septiembre 29, 2026
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El exfutbolista Daniel Osvaldo continúa en terapia intensiva

De La Bahía Noticias

El exfutbolista Daniel Osvaldo permanece lúcido en terapia intensiva tras sufrir una intervención quirúrgica por un derrame pleural originado por una infección.

El deportista ingresó de urgencia a un centro médico en Lavallol luego de presentar fiebre y dolores persistentes.

Osvaldo atravesó varios días con dolores persistentes y estudios iniciales que no habían mostrado una situación grave.

La aparición de fiebre motivó una nueva consulta, tras la cual los médicos detectaron líquido en la zona pulmonar.

La familia pidió desmentir versiones que hablaban de una resección pulmonar o que asociaban el cuadro con adicciones.

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